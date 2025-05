benevento città spettacolo parte la vendita dei biglietti per lo spettacolo di salemme

Tempo di lettura: < 1 minuto L’organizzazione del Festival “Benevento Città Spettacolo” informa che sono in vendita i biglietti per lo spettacolo di Vincenzo Salemme in “Ogni promessa è debito”, in scena sul palco del Teatro Romano il 31 agosto alle ore 21:00. I biglietti sono disponibili presso i punti vendita I-Ticket ed online su www.i-ticket.it Link biglietti online: https:www.i-ticket.iteventiogni-promessa-e-debito-salemme-benevento-biglietti BIGLIETTERIA FESTIVAL: All Net Service: Via Lungocalore Manfredi di Svevia 25, Benevento BN – Tel: 082442711 Cerca il punto vendita I-Ticket più vicino a casa tua: https:www.i-ticket.itpunti-vendita Lo spettacolo è incluso nel cartellone di eventi della 46^ edizione del Festival “Benevento Città Spettacolo – Lingue Rinascenti” – direttore: Renato Giordano. 🔗Leggi su Anteprima24.it

