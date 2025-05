Benetton Rugby svelata la formazione per la sfida decisiva contro Munster

Benetton Rugby ha svelato la formazione per l'attesa sfida contro Munster, cruciale per conquistare un posto nei playoff dello United Rugby Championship. Venerdì 16 maggio alle 21, i Leoni scenderanno in campo al Virgin Media Park di Cork, pronti a dare il massimo in quest'ultima notte della regular season. I biancoverdi...

Benetton Rugby, Menoncello prepara la sfida a Munster: «Servono grinta e disciplina»

Rugby: Benetton Treviso, arriva la terza linea Fa’aso’o

