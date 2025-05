Benedetto Casillo al San Ferdinando tra Pirandello Viviani Totò e Moscato

Benedetto Casillo, al San Ferdinando, si fa protagonista di un'arte che trascende il confine tra finzione e realtà. Tra le ombre di Pirandello, Viviani, Totò e Moscato, esplora l'essenza dell'essere in un attimo di pura intensa verità. La sua interpretazione diventa un viaggio nella profondità dell'anima napoletana, dove ogni parola risuona di storia e vita.

C'è un momento, in teatro, in cui la finzione si frantuma e ciò che resta è la nuda verità dell'essere. Un attimo fragile, intenso, irripetibile. È in questo istante che Benedetto Casillo, grande artigiano della scena e figlio autentico della Napoli pensante e palpitante, incarna la vertigine dell'attore che ha attraversato il comico, sfiorato il

Benedetto Casillo al San Ferdinando: «Cose dell’altro mondo tra Pirandello e la mietitrice»

Da ilmattino.it: Nessuno immagina un Benedetto Casillo che frequenta i cimiteri - «vado a trovare i miei defunti, e anche gli amici - e che sul comodino ha ancora «le statuette delle anime del ...

Benedetto Casillo al San Ferdinando

napoli.repubblica.it scrive: Lavorare con Benedetto Casillo è una gioia, bisogna lasciarlo libero di raccontare il suo modo di guardare la vita e il teatro che coincide con tanta parte della sua vita, e bisogna arrendersi alla su ...

SPETTACOLI - Benedetto Casillo in scena al Teatro San Ferdinando

Scrive napolimagazine.com: BENEDETTO CASILLO è protagonista dello spettacolo L’UOMO DAL FIORE IN BOCCA / FIORI DI PALCO Luigi Pirandello, Raffaele Viviani, Totò, Enzo Moscato con Sara Lupoli e Vincenzo Castellone su ideazione e ...

