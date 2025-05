Beautiful le anticipazioni dal 18 al 24 maggio 2025

Scopriamo insieme le emozionanti anticipazioni di "Beautiful" per la settimana dal 18 al 24 maggio 2025. Nuovi intrecci e colpi di scena ci attendono negli episodi inediti della soap opera, in onda su Canale 5. Non perdere le avventure di Forrester e Logan, con appuntamenti imperdibili dalla domenica al sabato!

Leggiamo le trame delle nuove puntate di ‚ÄúBeautiful‚ÄĚ, la soap opera statunitense in onda, con gli episodi inediti, su Canale 5,¬†domenica 18 maggio dalle 14.00; da luned√¨ 19 a venerd√¨ 23 maggio dalle 13.45; e sabato 24 maggio 2025 dalle 14.15. Beautiful, le anticipazioni¬†dal 18 al 24 maggio. 🔗Leggi su Today.it ¬© Today.it - Beautiful, le anticipazioni dal 18 al 24 maggio 2025

