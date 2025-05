Beautiful | Eric in fin di vita scandalosi tradimenti e tensioni familiari in Beautiful

In un'epoca di tensioni familiari e tradimenti scandalosi, la soap "Beautiful" si immerge in un clima di dramma intenso. Dal 18 al 25 maggio 2025, i telespettatori assisteranno a sconcertanti rivelazioni sulla salute di Eric, il cui destino sembrerebbe ormai segnato. Scopriamo insieme i segreti che cambieranno per sempre le vite dei Forrester.

Nel periodo dal 18 al 25 maggio 2025, la soap Beautiful ci riserva episodi ricchi di sviluppi emozionanti e colpi di scena. In una svolta drammatica, l'episodio introduttivo rivela una verità sconvolgente sulla salute di Eric, il cui stato clinico appare ormai inesorabile. La notizia, svelata da Ridge a Steffy e Thomas, getta un'ombra pesante .

