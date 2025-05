Beautiful Anticipazioni Puntate Americane | Brooke Si Vendica!

Brooke sorprende tutti con un ritorno spettacolare in passerella, aiutata da Eric per riconquistare Ridge. Taylor è sotto shock e Steffy prepara la sua vendetta. Brooke torna a brillare: la sua vendetta contro Taylor infiamma Beautiful. Brooke Logan è tornata a far parlare di sé e, questa volta, lo ha fatto in grande stile. Dopo un periodo turbolento e pieno di delusioni, l’iconica protagonista di Beautiful ha sferrato un colpo magistrale contro la sua eterna rivale, Taylor Hayes. Il teatro di questa sorprendente rivincita? Una sfilata alla Forrester Creations che si è trasformata in uno spettacolo carico di emozioni, nostalgia e colpi di scena. E il regista di tutto questo non è altri che Eric Forrester, che ha deciso di aiutare la sua ex nuora a riconquistare il cuore del figlio Ridge. Taylor, colta alla sprovvista, si è ritrovata spettatrice impotente di un momento che potrebbe cambiare per sempre gli equilibri affettivi della famiglia Forrester. 🔗Leggi su Uominiedonnenews.it

