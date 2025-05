Beautiful Anticipazioni Americane | Luna abbandona Los Angeles per sempre e lascia in pace Finn?

Nelle prossime emozionanti puntate di "Beautiful", Luna decide di abbandonare Los Angeles per sempre, lasciando in pace Finn. Dopo aver scoperto di essere la figlia del dottore, sperava di costruire un legame con lui, ma il rifiuto di Finn la spingerà a prendere una difficile decisione. Cosa succederà nei prossimi episodi? Scopriamolo insieme!

Nelle puntate americane di Beautiful Luna ha scoperto di essere la figlia di Finn e vorrebbe costruire con lui un rapporto. Il dottore non è del suo stesso parere e questo potrebbe spingere la Nozawa a lasciare per sempre la città . Ma succederà davvero nei prossimi episodi della Soap, in arrivo anche su Canale5? 🔗Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Beautiful Anticipazioni Americane: Luna abbandona Los Angeles per sempre e lascia in pace Finn?

