Bayesian secondo un report sarebbe naufragato per limiti strutturali

Il relitto del Bayesian, naufragato a causa di limiti strutturali, giace sul fondale di Porticello, Palermo. Qui si celano non solo i segreti dell'affondamento, ma anche una sfida cruciale: il recupero dello yacht a 49 metri di profondità , che implica il complesso taglio dell'albero, un'opera di 72 metri e quasi 25 tonnellate.

Sul fondale palermitano di Porticello che custodisce, oltre al relitto, anche i segreti dell'affondamento del Bayesian presto si dovrà affrontare la fase più delicata, per il recupero dello yacht a 49 metri di profondità , ovvero il taglio dell'albero: 72 metri d'altezza per quasi 25 tonnellate di peso. 🔗Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Bayesian, secondo un report sarebbe naufragato per limiti strutturali

Se ne parla anche su altri siti

Bayesian, il nuovo report e il disastro in meno di 15 secondi: «I passeggeri usarono i mobili come scale, il comandante liberò la zattera»

Come scrive msn.com: «Una volta che il Bayesian si era inclinato fino a un angolo superiore a 70,6°, non ha avuto alcuna possibilità di tornare ...

Bayesian, il nuovo report: affondato per problema di vulnerabilità. Passeggeri hanno usato mobili come scale

Si legge su informazione.it: I passeggeri del veliero Bayesian, la notte del naufragio, il 19 agosto 2024, hanno usato i mobili come «scala improvvisata» per cercare di fuggire dopo il capovolgimento del superyacht. È il risultat ...

Bayesian, il report che svela un'altra verità: cosa non c'era nel manuale di bordo

Da msn.com: I rilievi della "Marine accident investigation branch" spiegano come il veliero sia affondato a causa delle cattive condizioni meteo. E a vulnerabilità di cui né il proprietario né l'equipaggio erano ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

DIRT 5: RISULTATI ALTISSIMI SECONDO LA CRITICA

Codemasters condivide l?accolades trailer di DIRT 5 dopo il successo della critica a partire dal lancio il 6 novembre.