Batticuore scudetto ma a Napoli il sindaco Manfredi vieta botti per probabili festeggiamenti

Il Napoli si prepara a vivere un emozionante finale di campionato, con un solo punto di vantaggio sull'Inter nella corsa allo scudetto. Tuttavia, il sindaco Manfredi ha deciso di vietare i botti per i festeggiamenti, richiamando l'attenzione sulla tradizione scaramantica della cittĂ . La tensione e l'attesa sono palpabili a soli 180 minuti dalla conclusione.

Tempo di lettura: 2 minuti Lo scudetto è tutto da assegnare, il Napoli ha un solo punto di vantaggio sull'Inter. Ma a 180? dal termine, a Palazzo San Giacomo pensano giĂ ai festeggiamenti. " Probabili", li definiscono. E gli scongiuri sono d'obbligo, per una cittĂ di tradizioni scaramantiche. Il sindaco Gaetano Manfredi ha firmato oggi un'ordinanza sindacale, disponendo due divieti. Dalle 16.45 di domenica 18 maggio e " fino a cessate esigenze di lunedì 19 maggio 2025?, si vietano vendita ed utilizzo di fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e artifizi pirotecnici, e " in genere artifizi contenenti miscele detonanti ed esplodenti ". Idem per vendita e consumo di bevande in bottiglie, lattine, contenitori di vetro, plastica rigida, tetrapak o qualsiasi altro materiale. Per queste ultime, sarĂ consentita però la commercializzazione in bicchieri di plastica leggera o carta, presso tutti gli esercizi commerciali del capoluogo.

