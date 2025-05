Battaglie elettorali e processi per corruzione | tutti i retroscena del tram a Bologna

Le battaglie elettorali e i processi per corruzione illuminano i retroscena della realizzazione della tramvia a Bologna. I cantieri attuali richiamano la memoria del primo tram bolognese, chiuso nel 1963, e si collegano a un vasto progetto che riecheggia il “piano svizzero” della giunta Vitali degli anni '90. Una storia di ambizioni e controversie.

I cantieri in corso a Bologna per la realizzazione della tramvia ricalcano in ampia parte due delle principali linee del primo tram bolognese, dismesso definitivamente nel 1963. E si inseriscono in un progetto che ricorda molto il "piano svizzero" della giunta Vitali, risalente agli anni 90.

