Basta produrre armi | l’appello di Leone XIV ai diplomatici

Papa Leone XIV, al suo primo discorso rivolto al Corpo Diplomatico della Santa Sede, lancia un appello cruciale: "Basta produrre armi". In un contesto segnato da conflitti globali, incluso il dramma della Palestina, il pontefice affronta temi essenziali per la convivenza e la pace, invitando i leader mondiali a riflettere su scelte più virtuose.

La prima volta di Papa Leone XIV con un discorso al Corpo Diplomatico accreditato presso la Santa Sede – ci sono anche i rappresentanti dei Paesi impegnati nelle guerre che impegnano ogni giorno media e tv, anche quello della Palestina –: il pontefice ha trattato temi fondamentali per la convivenza internazionale. Pace, giustizia (“Mi . “Basta produrre armi”: l’appello di Leone XIV ai diplomatici L'Identità. 🔗Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - “Basta produrre armi”: l’appello di Leone XIV ai diplomatici

