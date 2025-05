Bassano sondaggio choc nella chat degli studenti | Chi meritava di più di essere uccisa?

In un episodio inquietante, un sondaggio choc è emerso in una chat di una scuola superiore di Bassano, dove un ragazzo ha chiesto chi meritasse di più di essere uccisa. Dopo aver rimosso il messaggio e chiesto scusa, la situazione ha sollevato indignazione, spingendo il ministro Valditara a chiedere sanzioni per tale comportamento inaccettabile.

È successo in una scuola superiore. Un ragazzo ha scritto la domanda nel gruppo di classe, poi l'ha rimossa e si è scusato: «Non ho giustificazioni, sono mortificato». Il ministro Valditara: «La scuola sanzioni» 🔗Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Bassano, sondaggio choc nella chat degli studenti: «Chi meritava di più di essere uccisa?»

