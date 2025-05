Bassano del Grappa sondaggio choc nella chat di classe Tramontano o Cecchettin chi merita più di morire?

In un inquietante episodio che ha scosso Bassano del Grappa, una chat di classe è diventata il teatro di un sondaggio choc tra studenti, in cui si chiedeva chi, tra le vittime di femminicidio, 'meritasse' di morire. La scoperta, segnalata dall'associazione umanitaria Women for Freedom, solleva gravi interrogativi sulla cultura della violenza e della discriminazione di genere.

Venezia, 16 maggio 2025 - Una chat di scuola tra studenti per decidere quale vittima di femminicidio 'meritasse' più delle altre di essere uccisa. E' la scoperta fatta da una associazione, Women for freedom, associazione umanitaria impegnata nella lotta contro la violenza e la discriminazione di genere, che tre giorni fa ha messo sulle sue pagine social il singolare sondaggio che proponeva tra le scelte possibili Giulia Cecchettin, Mariella Anastasi e Giulia Tramontano. Chiamati a rispondere a questo singolare quesito, "chi si meritava di più di essere uccisa?", ragazzi di un istituto superiore di Bassano del Grappa, quasi coetanei di queste tre vittime. "Abbiamo voluto dare risonanza a questa notizia resa pubblica da Rete Veneta, con l'obbiettivo di sensibilizzare sull'importanza che hanno le attività di educazione al rispetto e all'affettività nelle scuole e nella nostra società - scrivono oggi dall'associazione - il nostro intento non è quello di fermarci all'accaduto o di scoprire chi è stato, certi che la classe, il corpo docente e la famiglia sapranno gestire questo fatto molto grave. 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Bassano del Grappa, sondaggio choc nella chat di classe. “Tramontano o Cecchettin, chi merita più di morire?”

