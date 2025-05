Finisce con la medaglia d’argento il cammino della Curti International nel campionato regionale Under 19 Gold, dopo la sconfitta nella doppia finale con il Basket 2000 Reggio Emilia. Un doppio confronto partito bene per i biancorossi di coach Dalpozzo che nella gara di andata tra le mura amiche si erano imposti per 64-61. Un +3 che l’International non è riuscita a salvaguardare nella gara di ritorno, che dopo i 40’ regolamentari si era conclusa con lo stesso punteggio dell’andata, ma in favore dei reggiani, portando così la disputa ai tempi supplementari dove i padroni di casa hanno trovato il break decisivo, fissando il punteggio sul 79-69. Così come nel corso della stagione regolare, anche la doppia finale ha visto Baldassarri (13 punti all’andata e 21 al ritorno) e Gardenghi (11 e 15) tra i migliori realizzatori in casa biancorossa. 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net

Sport.quotidiano.net - Basket under 19: i campionati regionali. L'International è d'argento. Reggio Emilia vince di un soffio