use empoli 80 borgomanero 89 USE COMPUTER GROSS: Giannone 13, Regini n.e., Baccetti 6, Sesoldi 2, Rosselli 18, Ramazzotti n.e., De Leone 11, Mazzoni 7, Quartuccio 3, Tosti n.e., Marini n.e., Maric 20. All.: Valentino. COLLEGGE BORGOMANERO: Giustina, Broggi 11, Benzoni 15, Piccirilli 11, Gaiola 6, D’Amelio 9, Charfi, Bazan 29, Osagie 3, Osasuyi 5, Rupil. All.: Di Cerbo. Arbitri: Corso di Pisa e Cavasin di Rosignano Marittimo. Parziali: 20-24; 48-47; 68-63. EMPOLI – Niente da fare. L’Use Computer Gross cede al Borgomanero anche gara-2 del primo turno play-off e termina qui la sua stagione. Dopo la debacle di tre giorni prima in trasferta i biancorossi empolesi approcciano bene con una tripla di De Leone che gasa il numeroso pubblico del Pala Sammontana e Rosselli che sigla l’8-1. I piemontesi, però, piazzano un break di 0-10 (8-11) e vanno al primo riposo avanti 20-24. 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Basket Serie B Interregionale. L’Use saluta i play-off. Borgomanero ne ha di più