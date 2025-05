Basket Rivierabanca sconfitta nel finale al cardiopalma | a Brindisi la serie si allunga a gara4

Basket Rivierabanca sconfitta nel finale al cardiopalma contro la Valtur Brindisi, che prolunga la serie a Gara 4. Nonostante un buon inizio, i biancorossi cedono nel secondo tempo, quando i pugliesi mostrano una difesa implacabile. Appuntamento al PalaPentassuglia domenica alle 18 per il decisivo quarto incontro.

Non si chiude la serie tra la Rivierabanca Rimini e la Valtur Brindisi: i pugliesi rimontano nel secondo tempo grazie ad una difesa quasi impenetrabile e allungano a Gara 4, in programma sempre al PalaPentassuglia domenica alle 18. I biancorossi partono bene, e tornano negli spogliatoi con un.

Gara3 Valtur Brindisi-RivieraBanca Basket Rimini: diretta testuale

Dopo le prime due partite dei quarti di finale dei play off di A2, entrambe giocate al Flaminio, RivieraBanca è avanti 2-0 (88-84 in gara1 e 78-67 in gara2). Ora la serie si sposta al PalaPentassuglia

Sconfitta indolore per la Rivierabanca Rimini: l'HDL Nardò espugna il PalaFlaminio

Termina con una sconfitta la stagione ... di 18 lunghezze nel secondo periodo. Rivierabanca chiude la stagione regolare con uno storico secondo posto e un record di 26 vittorie e 12 sconfitte. Nei ...

Sconfitta indolore per la Rivierabanca Rimini: l'HDL Nardò espugna il PalaFlaminio

Termina con una sconfitta la stagione regolare della Rivierabanca Rimini. Un ko ininfluente ai fini della classifica, con Rbr che aveva già ipotecato il secondo posto con la vittoria del palaDozza. Il ...

