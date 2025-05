Basket playoff serie B | Toscana Legno Pielle Livorno-Rucker San Vendemiano gara 3 in diretta Live

La Pielle Livorno si prepara a affrontare Gara 3 dei playoff di Serie B contro San Vendemiano, in diretta dal PalaTenda. Dopo due vittorie in Veneto, i livornesi hanno il primo match point in casa, ma dovranno fare a meno del caloroso supporto di oltre 2500 tifosi, a causa della squalifica del PalaMacchia.

Dopo i due successi ottenuti in Veneto la Pielle ha il primo match point in casa, ma dovrà giocarselo al PalaTenda vista la nota squalifica del PalaMacchia dovuta all'invasione di campo al termine del match di stagione regolare contro Ruvo di Puglia. A Piombino non ci saranno gli oltre 2500 di.

Serie B Interregionale: playoff quarti di finale gara2. Tognacci dà la spinta, passa l‚ÄôItalservice. Il Bramante strappa la bella con Matelica

Segnala msn.com: NEW FLYING BALLS 68 LORETO PESARO 82 : Myers 1, Petrilli, Torreggiani 6, Zani, Ranitovic 13, Domenichelli 5, Ranuzzi 19, ...

Totti e Fiorello caricano la Virtus Roma basket, protagonista nei playoff di Serie B: "Tutti al PalaTiziano!"

corrieredellosport.it scrive: Con la serie di primo turno sull'1-1, la squadra capitolina aspetta i siciliani di Capo d'Orlando in gara-3: i messaggi dell'ex capitano romanista e dello showman ...

Basket Serie B, Playoff: la Viola perde gara 2 e dice addio al sogno promozione. Risultati quarti di finale

Riporta citynow.it: Si è conclusa gara 2 dei playoff di Serie B Interregionale, divisioni H e G. Al Palacalafiore di Reggio Calabria la Redel Viola si gioca la sua ultima chance di continuare la corsa alla promozione con ...

