Forlì, 16 maggio 2025 – Forlì si prende gara3 e tiene aperta la serie con Cividale, portandosi sul 2-1. All’Unieuro Arena finisce 91-81 una partita ad altissima intensità, che i biancorossi conquistano nell’ultimo periodo con la super prova di Tavernelli (22 punti, 9 rimbalzi e 6 assist). Domenica si torna sulle tavole di via Punta di Ferro per gara4. Dopo un avvio intenso ed equilibrato, Cividale trova la soluzione per scardinare la difesa avversaria e, con ottimi percentuali al tiro, prende in mano l’inerzia del match. I padroni di casa restano aggrappati, ma le bombe di Miani e Mastellari scavano il solco (23-30). Forlì resta ancora in scia, Lamb la respinge (36-42), poi la temperatura sale (espulso coach Pillastrini) e un break biancorosso di 13-0 prima della pausa lunga vale il sorpasso (49-42). 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Basket, Forlì vince contro Cividale e si prende gara3