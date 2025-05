Basilea internazionale visione europea

Basilea, cuore pulsante della cultura europea, ospita la 69ª edizione dell'Eurovision Song Contest, attirando l'attenzione del continente. Simbolo della città, il “Basilisco” incarna un mix di fascino e mistero, con la sua figura mitologica che evoca potere e insidie. Preparatevi a un evento che promette di affascinare e sorprendere!

La città svizzera sotto i riflettori per la 69° edizione dell’ “Eurovision Song Contest”. Il “Basilisco” è una creatura mitologica dal corpo di serpente alato e testa e zampe di gallo; la sua iconografia inquietante trasmette all’istante la sua natura insidiosa e potente, essendo esso capace di causare la morte di chiunque incroci il suo sguardo o si avvicini al suo soffio letale. La sua energia si protrae anche dopo la sua stessa morte, perché un tempo si credeva che le sue ceneri potessero trasformare i metalli in oro. In alchimia, era considerato il simbolo dell’ ”amalgama”, il processo di fusione di elementi contrastanti in un tutt’uno. Il basilisco è il simbolo araldico di Basilea, città svizzera dell’omonimo Cantone, e da esso eredita proprio la potente ideologia della fusione, concetto subito evidente per chi arriva in città in aereo. 🔗Leggi su Puntomagazine.it

