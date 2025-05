Baseball | Macerata frena Parmaclima nel venerdì di Serie A Sconfitta anche San Marino

Nel primo giorno del weekend della Serie A 2025 di baseball, il Macerata sorprende battendo il Parmaclima con un netto 4-1, infliggendo così la prima sconfitta della stagione alla squadra parmense. Anche il San Marino subisce una sconfitta, rendendo la giornata ancora più interessante per gli appassionati del baseball italiano.

Inizia con un risultato a sorpresa il weekend dedicato alla Serie A 2025 di baseball. In occasione dei tre match del venerdì infatt i Macerata ha inflitto la prima sconfitta stagionale a Parmaclima, regolandola con il punteggio di 4-1. Ottimo l’impatto dei marchigiani, capaci di segnare il primo punto già nell’inning inaugurale, grazie a un sacrificio di Miguel Edoardo e il conseguente timbro di Paolini. Dopo tre turni terminati con un nulla di fatto, Macerata si è portata invece sul 3-0 alla quinta ripresa. Poi all’ottavo, un fuoricampo di Leonora arrivato dopo l’unico squillo parmigiano ha consentito ai padroni di casa di mettere a referto il tabellino definitivo, marcando sei valide contro le cinque degli avversari. Cade inoltre anche San Marin o, la quale non ha potuto frenare l’avanzata della BBC Grosseto, passata con un sonoro 10-4 tra le mura amiche. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Baseball: Macerata frena Parmaclima nel venerdì di Serie A. Sconfitta anche San Marino

