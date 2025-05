Barrese Intesa Sp | Attenzione al mercato emiratino per accompagnare Pmi in incertezza

Barrese Intesa Sanpaolo rivolge la sua attenzione al mercato degli Emirati Arabi Uniti per supportare le PMI italiane. L'obiettivo è diversificare le opportunità e mitigare i rischi legati a contesti di instabilità , garantendo un'efficace via d'accesso a nuovi mercati. Una strategia cruciale in un periodo di incertezze economiche globali.

(Adnkronos) – L'attenzione al mercato degli Emirati Arabi "da parte nostra è sicuramente di accompagnare le Pmi, per diversificare e attenuare i potenziali rischi derivanti da alcune geografie dove la situazione di instabilità e incertezza può ridurre l'efficacia dei canali di sbocco". Così Stefano Barrese, responsabile della Divisione Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo, nel .

Barrese (Intesa Sp): "Attenzione al mercato emiratino per accompagnare Pmi in incertezza"

