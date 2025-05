Baronissi la Sindaca Anna Petta | Inizio dei lavori strutturali per il nuovo asilo nido in via Borsellino

A Baronissi, il sindaco Anna Petta annuncia l’avvio dei lavori per il nuovo asilo nido in via Paolo Borsellino. Questo progetto, finanziato con 864.000 euro grazie al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), segna un passo significativo verso il potenziamento dei servizi educativi per le famiglie e i bambini del territorio.

Sono partiti i lavori per la realizzazione del nuovo asilo nido comunale in via Paolo Borsellino. L'intervento è reso possibile grazie a un finanziamento di 864.000 euro ottenuto attraverso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nell'ambito della Missione 4 – Istruzione e Ricerca, che ha tra i suoi principali obiettivi il potenziamento dell'offerta educativa sin dalla prima infanzia. Il nuovo edificio ospiterà fino a 36 bambini di età compresa tra 0 e 3 anni, e rappresenta la quarta struttura comunale dedicata ai servizi per l'infanzia sul territorio. Un progetto strategico che si inserisce in un piano più ampio di rigenerazione urbana e potenziamento dei servizi pubblici essenziali, con ricadute dirette sul benessere delle famiglie, sull'occupazione femminile e sulla qualità della vita nei quartieri.

