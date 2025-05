Barella l’anima e il cuore dell’Inter, il duello a distanza con McTominay: la lotta scudetto passa da loro! I numeri a confronto. La Gazzetta dello Sport ha fatto un focus sui due cuori pulsanti delle due squadre che si contenderanno lo scudetto in questi ultimi due turni di Serie A, Napoli e Inter: si tratta di Scott McTominay e di Nicolò Barella. BARELLA E MCTOMINAY – « Scott McTominay e Nicolò Barella sono fra i migliori centrocampisti del campionato. In un gioco divertente si potrebbe verificare chi sia il migliore dei due, ma non sarebbe un giudizio completo, perché hanno caratteristiche diverse, sia tecniche sia fisiche, come diverso è lo storico in Serie A, quindi esperienza appena costruita o acquisita. Di certo c’è che se le pulsioni da scudetto arrivano dal cuore di una squadra, il centrocampo è l’organo che pompa il gioco in tutti i settori. 🔗Leggi su Internews24.com

