barcellona campione una squadra che ha deciso di riportare l aritmetica calcistica alla sua ragione più primitiva el pais

Il Barcellona è campione di Spagna 2025. Neanche a dirlo, il campione della Liga è stato trascinato dal suo miglior giocatore: Lamine Yamal. Contro l’Espanyol, il ragazzino dai capelli biondi ha realizzato il gol dell1-0 e fornito l’assist per il 2-0. Eppure, il derby, non è stata per niente una partita facile. El Pais non può non commentare la vittoria della Liga da parte del Barça di Flick. Leggi anche: Inzaghi: «Il Barcellona concede qualcosa in difesa, ma è un rischio calcolato. Di Yamal mi ha colpito la velocità di pensiero» Il Barcellona trascinato da Lamine Yamal vince derby e campionato. Scrive el Pais: “ Diventato leader all’età di 17 anni, Yamal rappresenta il calcio associativo senza complessi, dove un quinto della rosa è capeggiata dai giovani. Oltre a La Masia, l’allenatore Hansi Flick è un’altra figura chiave per capire come la squadra fallita dell’anno precedente sia diventata campione della Liga e abbia vinto la Coppa del Re “. 🔗Leggi su Ilnapolista.it

