Barbieri pazzo di Sinner la corsa in taxi per Jannik | Paul? Ce lo mangiamo

Bruno Barbieri, noto chef e giudice di Masterchef, si è lasciato travolgere dall'emozione per Jannik Sinner durante gli Internazionali d'Italia 2025. Condividendo storie sui social, ha manifestato la sua ammirazione per il giovane talento, descrivendo la sua passione per il tennis e il divertente "corsa in taxi" che lo ha portato a seguire l'evento.

(Adnkronos) – Bruno Barbieri pazzo per Jannik Sinner. Il cuoco, giudice di Masterchef, sta seguendo gli Internazionali d’Italia 2025 come un vero tifoso, e tra una storia e l’altra, condivise sui social, non ha nascosto la sua ammirazione nei confronti del numero uno del mondo, che ieri, giovedì 15 maggio, ha dominato e vinto la partita contro Casper Ruud, volando in semifinale. Bruno Barbieri non ha perso tempo. “Ho appena finito di lavorare sto volando a casa per Jannik Sinner”, così lo chef ha esordito nelle Instagram stories poco prima delle 19:00 di ieri sera, giovedì 15 maggio, quando si sono tenuti i quarti di finale del Masters 1000 di Roma. “Mi raccomando eh, dacci un po’ di gas”, ha continuato lo chef, esortando la tassista a non perdere tempo, perché quando Sinner chiama, Bruno Barbieri risponde. 🔗Leggi su Seriea24.it © Seriea24.it - Barbieri pazzo di Sinner, la corsa in taxi per Jannik: “Paul? Ce lo mangiamo”

