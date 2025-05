Bando impianti sportivi | Indire due selezioni crea tanta amarezza Lo sfogo del presidente

Bando impianti sportivi: due selezioni indesiderate suscitano amarezza nel presidente dell'US Follonica Gavorrano. Si è tenuto un incontro straordinario sulle tribune del campo Nicoletti per chiarire il futuro della società e discutere la proposta dell'amministrazione comunale di 'spacchettare' la gestione degli impianti. Presenti i vertici e i rappresentanti della comunità .

FOLLONICA Un incontro straordinario per fare chiarezza sul futuro della societĂ calcistica Us Follonica Gavorrano e per approfondire l’intenzione dell’amministrazione comunale di ’spacchettare’ la gestione degli impianti si è svolto sulle tribune del campo Nicoletti. Alla riunione ha partecipato una nutrita folla composta dai giovani atleti, i loro genitori e gli istruttori che sono stati informati della possibilitĂ che l’amministrazione comunale indica due bandi separati per la gestione degli impianti sportivi Nicoletti ( Capannino) e Baldaccheri (Campi Alti), che finora erano entrambi gestiti dalla societĂ . "Il Follonica Gavorrano è un brand importante – ha spiegato il presidente della societĂ Paolo Balloni - che si è affermato nel territorio di Gavorrano e di Follonica. C’è un percorso fatto in questi sei anni di duro lavoro di migliorie delle strutture. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Bando impianti sportivi: "Indire due selezioni crea tanta amarezza". Lo sfogo del presidente

