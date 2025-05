Banchetti Federpreziosi | Ennesima rapina a gioielleria delinquenti senza scrupoli

Ennesima rapina a mano armata contro una gioielleria: dopo l'assalto alla Pedrosi di Santarcangelo, il presidente di Federpreziosi-Confcommercio provincia di Rimini, Onelio Banchetti, esprime la sua indignazione. I delinquenti, senza scrupoli, hanno messo in pericolo la vita dell'anziano titolare, evidenziando un problema sempre pi√Ļ grave nella sicurezza del settore orafo.

Dopo la¬†rapina a mano armata ai danni della gioielleria Pedrosi di via don Minzoni¬†di Santarcangelo, coi malviventi che hanno avuto una colluttazione con l'anziano titolare, a stigmatizzare l'episodio √®¬†Onelio Banchetti, presidente di Federpreziosi-Confcommercio provincia di Rimini, che in una. 🔗Leggi su Riminitoday.it ¬© Riminitoday.it - Banchetti, Federpreziosi: "Ennesima rapina a gioielleria, delinquenti senza scrupoli"

