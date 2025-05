L’arte non è solo contemplazione: è leva economica, stimolo creativo e fattore di coesione sociale. Lo dimostra il dialogo promosso da Banca Ifis alla Pinacoteca di Brera, in occasione della mostra La Bellezza e l’Ideale, dedicata ai busti di Antonio Canova. Un confronto tra cultura, impresa e design, in cui la bellezza si rivela risorsa concreta per generare valore e visione 🔗Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Banca Ifis: «Investire in bellezza conviene: così l'arte genera valore»