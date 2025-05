Bambino sullo strapiombo e giù nel fiume Pontevecchio sospese le ricerche sul Foglia ipotesi falso allarme

La tranquillità di un tardo pomeriggio primaverile a Pontevecchio, frazione di Vallefoglia, è stata interrotta da un allerta dopo la segnalazione di un bambino visto sullo strapiombo. Le ricerche nel fiume sono state sospese, alimentando l'ipotesi di un falso allarme. I dettagli di questa inquietante situazione si sono rapidamente diffusi tra i residenti.

VALLEFOGLIA - La tranquillità di un tardo pomeriggio primaverile a Pontevecchio, piccola frazione nel cuore di Vallefoglia, è stata squarciata da un allarme. Ieri intorno alle 18 una.

