Bambino palestinese di 8 anni ricoverato al Papa Giovanni di Bergamo

Un bambino palestinese di 8 anni è stato ricoverato all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, giunto nella città lombarda il 15 maggio grazie a una missione di trasporto sanitario urgente. I medici del reparto pediatrico stanno ora fornendo le cure necessarie per garantire il suo recupero e la sua sicurezza.

Bergamo. È arrivato all’alba di giovedì 15 maggio nell’ambito di una missione di trasporto sanitario urgente. Un bambino palestinese di 8 anni si trova ricoverato all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Preso in carico dal reparto pediatrico dell’ospedale, i medici stanno svolgendo in queste ore tutti gli accertamenti del caso sulle sue condizioni di salute. Provenendo dalla Striscia di Gaza, il quadro clinico del piccolo era parziale al momento dell’arrivo. Il bimbo è atterrato in Italia accompagnato da alcuni familiari e fa parte di un gruppo di 14 bambini palestinesi affetti da patologie oncologiche o feriti durante la guerra. L’operazione è stata coordinata dalla centrale Cross di Pistoia: come riporta l’ Agenzia Dire la struttura toscana è intervenuta su richiesta del dipartimento di protezione civile nazionale nell’ambito di un programma di assistenza umanitaria del governo. 🔗Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Bambino palestinese di 8 anni ricoverato al Papa Giovanni di Bergamo

