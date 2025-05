bambino di tre anni precipita dalla finestra è gravissimo

AGI - Un bimbo di tre anni è precipitato dalla finestra del secondo piano della sua abitazione a Castelnovo nei Monti (Reggio Emilia). I passanti l'hanno visto a terra intorno alle 6.30 di stamattina e hanno dato l'allarme. Il piccolo è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale Maggiore di Parma, ma le sue condizioni sono critiche. Secondo una prima ricostruzione, il bambino, che soffre di autismo, si è arrampicato sulla finestra ed è caduto, precipitando nel vuoto. I genitori erano in casa ma, vista l'ora, non si erano accorti che il bambino si fosse alzato, ne' di quanto accaduto. Le indagini sono affidate ai carabinieri di Castelnovo Monti. 🔗Leggi su Agi.it

