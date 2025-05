Bambino di 3 anni precipita dalla finestra | i passanti lo trovano a terra

Un drammatico incidente si è verificato a Castelnovo ne' Monti, dove un bambino di 3 anni è caduto dalla finestra del secondo piano di un'abitazione. I passanti, allertati dall'improvviso rumore, hanno scoperto il piccolo a terra e prontamente allertato i soccorsi, scatenando una corsa contro il tempo per prestargli aiuto.

Un bambino di 3 anni è precipitato dalla finestra del secondo piano di un'abitazione a Castelnovo ne' Monti, sull'Appennino Reggiano, in provincia di Reggio Emilia. A dare l'allarme, poco dopo le 6.30 di stamattina (venerdì 16 maggio), sono stati alcuni passanti che hanno visto il piccolo a terra. 🔗Leggi su Today.it © Today.it - Bambino di 3 anni precipita dalla finestra: i passanti lo trovano a terra

