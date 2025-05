Bambina investita a Cellatica è in gravissime condizioni

Una bambina di cinque anni è stata investita da un'auto nel pomeriggio di venerdì 16 maggio, a Cellatica, in provincia di Brescia, all'uscita dall'asilo. Ricoverata in condizioni gravissime, l'incidente è avvenuto in via Fantasina intorno alle 15:50, suscitando preoccupazione nella comunità locale. Le indagini sono in corso per chiarire la dinamica dell'accaduto.

La piccola di 5 anni investita all’uscita dall’asilo. Una bambina di cinque anni è ricoverata in condizioni critiche dopo essere stata investita da un’auto nel primo pomeriggio di venerdì 16 maggio, in via Fantasina a Cellatica, in provincia di Brescia. L’allarme è scattato attorno alle 15:50. Secondo una prima ricostruzione, la piccola si trovava con la madre all’uscita dell’asilo e stava per salire su un’auto, quando sarebbe sfuggita momentaneamente al controllo dei genitori, attraversando la strada attraverso un varco nel guard rail. Sbalzata sull’asfalto per cinque metri. In quel momento sopraggiungeva una vettura che non ha potuto evitarla: l’impatto è stato molto violento, e la bambina è stata sbalzata sull’asfalto per circa cinque metri. I sanitari giunti tempestivamente sul posto – con elisoccorso, ambulanza e automedica – hanno prestato i primi soccorsi alla piccola, che è stata successivamente elitrasportata in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. 🔗Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Bambina investita a Cellatica, è in gravissime condizioni

