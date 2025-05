Bambina di 5 anni investita a Cellatica | è grave

Un tragico incidente è avvenuto a Cellatica, in provincia di Brescia, dove una bambina di 5 anni è stata investita da un'auto all'uscita dell'asilo. L'impatto è stato violento, lasciando la piccola in condizioni gravi. Le autorità stanno indagando sull'accaduto, mentre la comunità è in apprensione per la salute della bimba.

Drammatico incidente all'uscita dell'asilo. Un grave incidente stradale si è verificato a Cellatica, in provincia di Brescia, dove una bambina di 5 anni è stata investita da un'auto e scaraventata violentemente sull'asfalto. L'episodio è avvenuto mentre la piccola era insieme alla madre, anche se non è ancora chiaro se stesse attraversando la strada o se sia sfuggita al controllo del genitore. La dinamica: la bimba avrebbe attraversato all'improvviso. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, l'incidente si sarebbe verificato all'uscita dall'asilo. La bambina, in un momento di distrazione, avrebbe iniziato a correre verso la strada, passando attraverso un'apertura nel guard rail proprio mentre stava sopraggiungendo un'auto. L'impatto è stato estremamente violento: la piccola è stata sbalzata per circa 5 metri, battendo la testa sull'asfalto e riportando un grave trauma cranico e ferite profonde al volto.

