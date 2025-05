Una stagione culturale che si sviluppa attorno al tema della fragilità, della vulnerabilità umana. Parte oggi la tre giorni di BAM Circus, Il festival delle Meraviglie, all’insegna del teatro di strada e del circo contemporaneo, con eventi aperti a tutti. Un progetto della Fondazione Riccardo Catella. Francesca Colombo, direttrice generale culturale di BAM, perchè questa scelta? "Volevamo celebrare il coraggio di andare oltre i limiti che ognuno di noi può avere, siano essi fisici, emotivi o psicologici, e di abbattere barriere sociali e geografiche. Ma in chiave positiva. È stato anche il filo conduttore nella selezione degli artisti, più di 75, e 16 compagnie internazionali da 9 Paesi che si esibiranno in acrobazie mozzafiato, performance oniriche e poetiche, installazioni e parate partecipative, spettacoli teatrali emozionanti, esibizioni scenografiche, accompagnando il pubblico, tra meraviglia e stupore, in un viaggio affascinante che celebra la bellezza della fragilità umana. 🔗Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Bam Circus, Festival delle meraviglie: "Restiamo umani, anche se fragili. E impariamo a rallentare i ritmi"