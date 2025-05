Bagno vietato sulle spiagge a Pozzuoli e al Castello di Baia | mare inquinato da batteri

Divieto di balneazione sulle spiagge di Pozzuoli e al Castello di Baia a Bacoli a causa di un mare inquinato da batteri. I controlli hanno evidenziato il superamento dei limiti per Escherichia coli ed enterococchi, suggerendo una possibile contaminazione fecale. È fondamentale seguire le indicazioni delle autorità per garantire la sicurezza dei bagnanti. Continua a leggere...

Divieto di balneazione sulle spiagge di Pozzuoli e del Castello di Baia a Bacoli: sforati i limiti per i batteri escherichia coli e enterococchi. "Possibile contaminazione fecale" 🔗Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Bagno vietato sulle spiagge a Pozzuoli e al Castello di Baia: mare inquinato da batteri

Se ne parla anche su altri siti

Bagno vietato sulle spiagge a Pozzuoli e al Castello di Baia: mare inquinato da batteri

fanpage.it scrive: Divieto di balneazione sulle spiagge di Pozzuoli e del Castello di Baia a Bacoli: sforati i limiti per i batteri escherichia coli e enterococchi ...

Tag: Pozzuoli dove è vietato fae il bagno

Secondo internapoli.it: Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della ...

Pozzuoli. Feste private, lidi negati: la giungla delle spiagge

ilmattino.it scrive: Spiagge negate ai cittadini per feste private ... Autorizzazioni che a Pozzuoli sono in possesso di appena dieci locali. Proprio per la mancanza dei requisiti richiesti in materia di pubblica ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Terremoto Campania, scossa vicino a Napoli: magnitudo 2.1 a Pozzuoli

Ai Campi Flegrei si è sentito il terremoto. Non ci sono danni a cose o persone, ma lo shock è stato avvertito distintamente a Pozzuoli nei quartieri della periferia ovest di Napoli.