Bagno di folla in Fan zone a Imola per il Gp F1 I piloti imparano a fare i tortellini

Bagno di folla nella Fan Zone di Imola, dove il Gran Premio di Formula 1 è già in fermento. Mentre migliaia di tifosi affollano l'area, i piloti Nico Hülkenberg e Gabriel Bortoleto, insieme ad altri, si cimentano in una deliziosa sfida culinaria: imparare a fare i tortellini. L'atmosfera è carica di adrenalina e passione.

Imola (Bologna), 16 maggio 2025 – Entra nel vivo il Gran premio di Formula 1 a Imola. Nel giorno dedicato alle prove libere, già migliaia di tifosi nella Fan zone. Sul palco si sono visti Nico Hülkenberg e Gabriel Bortoleto della Sauber, Isack Hadjar e Liam Lawson della faentina Racing Bulls, Alexander Albon e Carlos Sainz della Williams, Oscar Piastri e Lando Norris della McLaren e Lance Stroll e Fernando Alonso della Aston Martin. La grande novità di quest’anno è che i protagonisti della Formula 1 che si alterneranno in ‘Fan zone’ sono chiamati a partecipare ad alcuni giochi: lo chef del ristorante San Domenico, Max Mascia, ha quindi sottoposto a una ‘Food challenge’ i piloti Sauber, ai quali ha insegnato a chiudere i tortellini. “Farli è stato bellissimo, ma il risultato è stato terribile”, le parole di Bortoleto. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Bagno di folla in Fan zone a Imola per il Gp F1. I piloti imparano a fare i tortellini

Le notizie più recenti da fonti esterne

Bagno di folla in Fan zone a Imola per il Gp F1. I piloti imparano a fare i tortellini

Secondo msn.com: Migliaia di tifosi nel giorno dedicato alle prove libere: lezione di cucina con Max Mascia per gli alfieri della Sauber. Entusiasmo McLaren ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Covid-19, Zone gialle, riaperti 72.000 esercizi

Con il ritorno di altre 5 regioni nella zona gialla, hanno riaperto più di 72.000 esercizi commerciali, tra bar, ristoranti, pizzerie e agriturismi.