Badelj saluta il Genoa il saluto di Vieira | Perdiamo un giocatore importante Atalanta? Ecco chi manca

Nella conferenza stampa di oggi, Patrick Vieira, allenatore del Genoa, ha affrontato la partenza di Badelj, descrivendolo come un giocatore fondamentale. In vista della sfida contro l'Atalanta, prevista per domani, Vieira ha anche analizzato le assenze che potrebbero influenzare il match di questa 37a giornata di Serie A.

