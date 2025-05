Badelj saluta il Genoa | Grazie Genoa Mi porterò dentro tutti i momenti passati allo stadio e vi ringrazio per un sostegno indimenticabile

Milan Badelj saluta con affetto il Genoa dopo cinque anni indimenticabili. Il centrocampista croato esprime gratitudine per il sostegno ricevuto dai tifosi, promettendo di portare con sé i ricordi dei momenti trascorsi allo stadio. Dopo una stagione in Serie B e molte emozioni, Badelj chiude la sua avventura in Liguria.

Il centrocampista Milan Badelj saluta il Genoa: «Grazie Genoa. Vi ringrazio per il vostro sostegno indimenticabile». Le dichiarazioni Dopo cinque stagioni con la maglia del Genoa, di cui una in Serie B, Milan Badelj ha deciso di chiudere la sua avventura in Liguria. Il centrocampista croato ha salutato il club e i tifosi attraverso una lettera . 🔗Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Badelj saluta il Genoa: «Grazie Genoa. Mi porterò dentro tutti i momenti passati allo stadio e vi ringrazio per un sostegno indimenticabile»

Potrebbe interessarti su Zazoom

Angela Melillo saluta L’Isola dei Famosi col sorriso

Angela Melillo lascia le spiagge dell’ Honduras sorridendo, grata per l’esperienza vissuta e ansiosa di tornare a casa da sua figlia Mia e dal suo amore Cesare che, nell’arco di tutto il suo percorso televisivo, ha preferito rispettare fino in fondo l’esperienza della compagna, restando in disparte e facendo il tifo da lontano.