Il PLE post-Wrestlemania ha due precisi compiti: Sfruttare l’onda emotiva prodotta dallo show piĂą importante dell’anno, e inaugurare un nuovo corso per la Compagnia nei 12 mesi a seguire. Quest’anno Backlash, un po’ come tutti gli anni, è stato piacevole, un pelino sotto la media però. Alla stregua, per durata e qualitĂ , di una normale puntata di Raw. Innanzitutto una precisazione; L’evento è terminato con largo anticipo rispetto al solito. Lo show è durato 45 minuti in meno della media dei PLE WWE, e circa 1 ora in meno rispetto ai big four. Giunti al Main Event ho guardato l’orologio, accorgendomi che eravamo a “sole” circa due ore dall’inizio. Per cui, o Orton e Cena avrebbero tirato fuori una prestazione da Iron Man, o l’epilogo del loro match sarebbe stato “allungato” con vari siparietti portando lo show alle fatidiche 3 ore circa. 🔗Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Backlash e i suoi eccessi