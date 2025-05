di Enrico Agnessi Prima il Wec, ora la F1, presto i concerti estivi: l’Autodromo cambia pelle per ospitare i grandi eventi internazionali. Merito anche della mano di Con.Ami, il Consorzio pubblico dei 23 Comuni al quale nel 2012 il Municipio ha affidato la guida del circuito lasciando a Formula Imola la sola gestione dell’attività di pista. Un Con.Ami pronto a investire ancora sul circuito perché, nelle parole del suo presidente, Fabio Bacchilega, l’Enzo e Dino Ferrari è una "risorsa strategica e funzionale per il continuo processo di valorizzazione e promozione dell’intera area geografica di riferimento del Consorzio". Presidente Bacchilega, la F1 raccoglie il testimone dal Wec e lo lascerà altri eventi non solo motoristici che andranno avanti fino a fine anno. Cosa attendersi da questa seconda parte di stagione? "Vogliamo consolidare e rafforzare l’ascesa tracciata dai significativi numeri registrati nel 2024 in termini di visitatori in circuito e di indotti economici generati grazie all’attività dell’impianto a beneficio del territorio. 🔗Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Bacchilega (Con.Ami) : "Circuito strategico per l’intero territorio . Ma bisogna investire"