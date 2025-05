La testata recita “22 parole“, ma le pagine sono dense di analisi, riflessioni, racconti e disegni (22 sono le “firme“: trucco svelato). L’altro giornale, “Oggi a scuola“, raccoglie l’essenza della vita nelle aule per testi e immagini. Intendiamoci, non sono elaborati da laboratorio: sono manifesti di entusiasmo. Tanto meno sono compiti di gruppo: nelle pagine c’è la volontà di lasciare un segno, fare domande e interrogarsi, spiegare e spiegarsi, che poi è un po’ il senso del racconto giornalistico. E qui, i cronisti, sono bambini. Le classi 5B e 5D del plesso Dal Verme dell’Istituto comprensivo Confalonieri, quartiere Isola di Milano, hanno fatto visita ieri alla redazione de “Il Giorno“ in corso Buenos Aires 54. Accompagnati dagli insegnanti Barbara Pini, Anna Maria Dipierro, Salvatore Medici e Ilaria Siliprandi, hanno fatto un’immersione in uno storico giornale da “grandi“. 🔗Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Baby cronisti nella redazione del Giorno. Il talento (e la curiosità) per le notizie