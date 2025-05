Ayuso vince in salita a Tagliacozzo Roglic in maglia rosa

Juan Ayuso (UAE Team Emirates XRG) trionfa nella settima tappa del Giro d'Italia 2025, conquistando la durissima Castel di Sangro-Tagliacozzo. Nonostante la vittoria dello spagnolo, la maglia rosa resta sulle spalle di Primoz Roglic (Red Bull-Bora), leader della classifica generale. Un'affermazione che conferma il talento emergente di Ayuso in questa edizione della corsa.

Lo spagnolo conquista la settima tappa del Giro, lo sloveno leader della classifica generale. L'AQUILA - Juan Ayuso (UAE Team Emirates XRG) vince la settima tappa del Giro d'Italia 2025, la Castel di Sangro-Tagliacozzo, di 168 chilometri, ma a indossare la maglia rosa è Primoz Roglic (Red Bull-Bora-

