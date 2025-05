Ayuso primo a Tagliacozzo Roglic in maglia rosa

Nella settima tappa del Giro d’Italia 2025, da Castel Sangro a Tagliacozzo, Juan Ayuso stupisce tutti con un'azione decisiva a 500 metri dall'arrivo, conquistando la vittoria. Grazie a questa performance, Primoz Roglic si guadagna la maglia rosa, superando Mads Pedersen e ribaltando la classifica generale, in un pomeriggio di grande emozione e competizione.

La settima tappa del Giro d'Italia 2025, da Castel Sangro a Tagliacozzo di 168 km, la prima con l'arrivo in salita, cambia la classifica generale. Lo spagnolo Juan Ayuso trionfa con un assolo micidiale a 500 metri dall'arrivo, mentre Primoz Roglic è la nuova maglia rosa sottraendola a Mads Pedersen. AYUSO VINCE LA SETTIMA TAPPA DEL GIRO D'ITALIA 2025: LA CRONACA Diversi corridori hanno provato a prendere il largo lungo la salita di Roccaraso, sena però riuscirci. Lungo l'Altopiano delle Cinque Miglia, Nicolas Prodhomme, Alessandro Tonelli, Gianmarco Garofoli, Christian Scaroni, Paul Double, Manuele Tarozzi, e Gjis Leemreize ci hanno riprovato guadagnando oltre quattro minuti sul gruppo della maglia rosa. Costoro hanno tenuto le redini della gara sino alla salita di Tagliacozzo dove, a quattro chilometri dall'arrivo, il gruppo è rientrato su di loro, mentre la maglia rosa Pedersen si staccava definitivamente.

