Taiwo Awoniyi è uscito dal coma farmacologico. L’attaccante del Nottingham Forest, era stato sottoposto a un intervento chirurgico “urgente” per una lesione addominale. Il nazionale nigeriano si era infortunato urtando il palo della porta durante il pareggio per 2-2 contro il Leicester della scorsa giornata di Premier League. “Gli è stata riscontrata una perforazione gastrointestinale. In questi casi il rischio di morte è elevato, una persona ha il 50% delle possibilità di morire”, ha affermato il dottor Gareth Nye dell’Università di Salford al Daily Star. Il medico ha dichiarato che data la lacerazione delle viscere, il cibo non digerito e i succhi gastrici sono finiti nella regione addominale del calciatore. “Il paziente viene prima operato perché siano rimossi i tessuti lacerati, salvo procedere alla pulizia della zona e alla riparazione del tratto intestinale logoro. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Awoniyi esce dal coma dopo il terribile infortunio: “Aveva il 50% di probabilità di morire”