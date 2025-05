Avviati i lavori di riqualificazione del Centro Candiani

Sono ufficialmente partiti i lavori di riqualificazione del Centro Culturale Candiani a Mestre. Con un investimento di circa 3 milioni di euro, il progetto prevede il restyling dell'esterno dell'edificio, visibilmente segnato dal tempo, e l'introduzione di nuove strutture e servizi che arricchiranno l'offerta culturale della zona.

Sono iniziati in questi giorni i lavori di restyling del Centro Culturale Candiani a Mestre. L'operazione, del valore di circa 3 milioni di euro, porterĂ da una parte alla riqualificazione esterna dell'edificio, che oggi mostra significative tracce di deterioramento, dall'altra all'inserimento di. 🔗Leggi su Veneziatoday.it © Veneziatoday.it - Avviati i lavori di riqualificazione del Centro Candiani

Ne parlano su altre fonti

Avviati i lavori di riqualificazione del Centro Candiani

Lo riporta veneziatoday.it: Nel piazzale sorgerà una nuova torre in metallo. Zaccariotto: «Un passo concreto per Mestre che investe nella cultura come motore di crescita e identità» ...

Nuova sede per il Centro per l’impiego di Licata, Albano: “Servizi strategici per il territorio”

Riporta blogsicilia.it: A Licata, in provincia di Agrigento, sono stati avviati i lavori di riqualificazione straordinaria dell’edificio, che ospiterà la nuova sede del Centro per l’impiego. L’intervento interessa un ex ples ...

LOCANA – Avviato il progetto di riqualificazione urbana del Centro Storico

Riporta obiettivonews.it: È stato avviato un progetto di riqualificazione urbana, che si compone di diverse opere. I lavori, la cui assegnazione è prevista entro la fine ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

CONVEGNO UFOLOGIA 'CITTA' DI POMEZIA', AI LAVORI ANCHE EX SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA DIFESA E DEPUTATO GEN. ROSSI

Grande rientro nel panorama nazionale degli esclusivi eventi organizzati dalla famosa ufologa Francesca Bittarello, autrice del libro ' UFO gli archivi inediti' e volto noto di diverse trasmissioni televisive: ''Sono molto contenta che finalmente il 4 luglio inauguro l'attesissima undicesima edizione del popolare convegno di Ufologia citta' di Pomezia al Simon Hotel che suggella il rientro ai miei eventi molto attesi da pubblico e stampa.