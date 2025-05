"Ci siamo sempre domandati come facesse a stare con lui. Provvedeva lei a tutto, anche alla spesa. Avrei voluto dirle prima di scappare e di andarsene da qui. Ma si vedeva che era innamorata persa, forse non mi avrebbe ascoltata." Dopo il ritrovamento del corpo senza vita di Daniela Coman all’interno di un appartamento in via Dinazzano 352 a Prato di Correggio, i vicini raccontano quello che avrebbero visto e sentito nei mesi scorsi, offrendo un’immagine inquieta del clima che si respirava. La donna non viveva stabilmente in quell’appartamento, ma sono in tanti ad averla vista. "La signora non la conoscevo bene – spiega un residente – veniva solo nei fine settimana, e non era l’unica che ho visto girare lì dentro". Su Pancaldi, i racconti sono più netti. Molti dei condomini riferiscono di comportamenti insoliti e preoccupanti. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Avrei voluto dirle di scappare. Ma era innamorata persa"