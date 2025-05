Avigliana celebra il gelato artigianale con una festa di 4 giorni | laboratori degustazioni e tanti eventi

Avigliana si prepara a festeggiare il gelato artigianale con la terza edizione della sua Golosa Festa! Dal 30 maggio al 2 giugno 2025, il parco Alveare Verde si trasformerà in un vivace palcoscenico di laboratori, degustazioni, musica e spettacoli, celebrando la dolcezza e la creatività degli artigiani del gelato. Non perdere l'occasione di immersi in questo delizioso evento!

Torna per la sua terza edizione, forte del successo degli anni precedenti, la golosissima Festa del gelato artigianale al parco Alveare verde di Avigliana. Da venerdì 30 maggio a lunedì 2 giugno 2025, il parco si animerà con un ricco programma di laboratori, degustazioni, musica e spettacoli per. 🔗Leggi su Torinotoday.it © Torinotoday.it - Avigliana celebra il gelato artigianale con una festa di 4 giorni: laboratori, degustazioni e tanti eventi

Potrebbe interessarti su Zazoom

Prezzo del Gelato in Aumento: La Panna Extra è Gratis a Roma, a Differenza di Milano

In un locale di Roma, un cartello recita: «La panna è gratis perché non stamo a Milano». Secondo un'indagine della Federazione Italiana Pubblici Servizi, il prezzo del gelato è aumentato del 6,2% nell'ultimo anno, con un costo medio di 22-25 euro al chilo per il gelato artigianale.