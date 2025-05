avevano in auto 275 prodotti rubati

A Massa Lombarda i carabinieri hanno denunciato due persone per furto e rinvenuto un ingente quantitativo di prodotti cosmetici. I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile di Lugo hanno denunciato due giovani georgiani, in Italia senza fissa dimora, di 26 e 25 anni, per furto aggravato in concorso di prodotti cosmetici e per l’igiene sottratti da un noto negozio del settore di Massa Lombarda. La vicenda ha avuto inizio nel primo pomeriggio di venerdì 9 maggio, quando i militari del Pronto Intervento della Compagnia Carabinieri di Lugo, durante gli ordinari controlli tra le vie del centro di Massa hanno notato un’auto di grossa cilindrata parcheggiata in un’area poco frequentata e attigua a numerosi esercizi commerciali. Nei pressi dell’auto c’era un giovane che, inizialmente, ha negato di essere l’utilizzatore del mezzo. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it

