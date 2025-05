Aveva una serra di marijuana in casa e nei bidoni quattro chili di droga essiccata

Un blitz dei carabinieri a Pomezia ha portato all'arresto di una donna di 56 anni, trovata in possesso di una serra domestica di marijuana e quattro chili di droga essiccata in un bidone. Le forze dell'ordine stavano conducendo controlli mirati quando hanno fatto la scoperta sorprendente, svelando un'attività illegale ben organizzata.

In un magazzino coltivava piante di marijuana, mentre in un bidone industriale c'erano già quattro chii della stessa sostanza essiccata. Una donna di 56 anni è finita agli arresti, a Pomezia, al termine di un blitz dei carabinieri nella sua abitazione. I carabinieri stavano effettuando dei.

